Karşınızda Nike Zoom Pegasus Turbo!

Nike Zoomx köpüğü hakkında bilinmesi gereken üç şey

Enerji tasarrufunu nasıl yapar?

Amortisör analojisi

Yakından bakış

Nike Zoom Vaporfly Elite ve 4% alacaksanız, muazzam bir deneyime hazır olun. Bu dominant maraton ayakkabılarından ilham alan Nike Zoom Pegasus Turbo, orta tabana aynı derecede hassas olan ZoomX köpüğünü yerleştirirken, aynı zamanda topuğun aerodinamik şeklinin birebir aynısını alıyor.Enerji kaybını yüzde 85 azaltıyor - şimdiye kadarki en iyi Nike köpüğü.Aynı zamanda Nike'ın en hafif köpüğü (standart 43 numara erkek ayakkabısı yaklaşık 250 gramken, 38 numara kadın ayakkabısı ise neredeyse 195 gram).Şimdilik üç çeşidi bulunuyor: Zoom Vaporfly Elite ile Zoom Vaporfly 4% ve şimdi de Zoom Pegasus Turbo.Enerji yalnızca aktarılabilir. Hiçbir sistem onu ortaya çıkaramaz ya da ortadan kaldıramaz. Köpüğün buradaki işlevi, ayakkabının üzerine kuvvet uygulayarak onu bastırdığınız her seferde (koşarken bunu genellikle uzun adımlarınızla, temponuz ve ağırlığınızla yaparsınız) ayakkabınızın kaybettiği enerji miktarını azaltmaya yardımcı olmaktır. Bunu da siz ayağınızı yerden her kaldırışınızda ilk şekline dönerek gerçekleştirir. İlk şekline ne kadar çok yaklaşırsa, köpüğe geri aktarılan enerji miktarı o kadar artar.Zoom Pegasus Turbo'nun Nike Zoom Vaporfly Elite ve 4%'ten farkı ise karbon-fiber tabanının olmaması. Ama bu bir eksiklik değil, bir strateji: Bu taban itme gücü algısı yaratarak bükülmezlik özelliği sağlarken, koşucuların hızla koşu yolunu "bitirmesine" imkan tanır. Hız sağlayan ayakkabının biraz sert bir yapısı var. Eliud Kipchoge ve Galen Rupp gibi bu ayakkabıyı giyerken büyük maratonlarda koşmuş ve kazanmış elit koşuculardan alınan geribildirimler, bu özelliğin ayakkabıyı koşu günü için ideal kıldığını fakat günlük kullanım için biraz fazla abartılı olduğunu gösterdi, çünkü attığınız her adımda böyle bir özelliğe ihtiyaç duymazsınız. Diğer tüm Nike köpüklerine kıyasla en büyük enerji verimini sağlayan ZoomX köpüğü, koşucuların günlük antrenman koşuları esnasında da maksimum performansı elde etmelerine olanak tanıyor.Koşu ayakkabıları, vücudunuz için amortisör görevi görür. Amortisörler genel olarak otomobillerde zıplama sorununu en aza indirmek ve araç bir tümseğe ya da çukura vurduğunda kontrolü sağlamak için kullanılır. Bir yarış aracında bulunan amortisörler, daha yüksek hız ve daha iyi direksiyon h,kimiyeti için pist üzerinde bastırma kuvveti sağlama işlevini üstlenirken; kamyonlar yüksek güç karşısında ve daha güçlü donanımla enerji absorpsiyonuna gereksinim duyarlar. Bu nedenle amortisörlerin türleri ve işlevleri farklıdır fakat her ikisi de her bir aracın ihtiyacını mükemmel karşılar. Tıpkı otomobiller gibi ayakkabılarınız da sizin bir antrenman serisi boyunca yaptığınız farklı koşulara hazırlıklı olmalıdır.Topuk bandı hassas bölgenin sürtünmesini ya da tahriş olmasını engellemek amacıyla Aşil tendonundan kıvrılacak şekilde tasarlanmışken; 10-mm topuk-burun mesafesi ve 12-mm ön taban yüksekliği koşucuların daha fazla enerji depolamasına yardım ederek epey büyük bir enerji tasarrufu sağlar.Ayakkabının üzerinde dikişsiz yarı saydam bir file yüzey bulunur. İhtiyacınız olan kavrayış özelliğini sağlayan Flywire kordonlarla bağcıkların birbirine geçişini gösterir. Ayakkabının tam ortasındaki kalın çizgi dilin üzerinden başlayarak ön tabanın altında sona erer. Alt tabanda ise ZoomX köpüğüne, bir katman Nike React köpüğü eşlik eder. Dokulu desene sahip küçük kauçuk dış taban, darbeyi emerek çoklu yüzey çekiş gücü sağlar.ABD, Çin, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık ve Brezilya'daki NikePlus üyeleri 19 Temmuz itibariyle Nike ve NRC uygulamalarından Nike Zoom Pegasus Turbo'ya ulaşabilir. Nike Zoom Pegasus Turbo tüm dünyada 2 Ağustos tarihinde nike.com adresinde ve seçkin perakendecilerde satışa sunulacak.