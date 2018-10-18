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Karsdorp'a Türkiye ve İspanya'dan talip var

Roma'nın Hollandalı savunmacısı Rick Karsdorp'a talipler her geçen gün artıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Karsdorp'a Türkiye ve İspanya'dan talip var
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18 Ekim 2018 13:24
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma'nın sezon başında Feyenoord'dan transfer ettiği Rick Karsdorp için Fenerbahçe ve Sevilla'nın devrede olduğu belirtildi.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre 23 yaşındaki futbolcu için iki ekipte nabız yokluyor.

Roma'da forma şansı bulamaması nedeniyle Feyenoord'a kiralık olarak gönderilmeyi planlanan Karsdorp'un, Fenerbahçe ve Sevilla'nın resmi teklif yapması halide rotasının değişebileceği haberin detaylarında aktarıldı.

Rick Karsdorp bu sezon Roma forması ile 2 karşılaşmada boy gösterdii ve sahada 98 dakika durdu.

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