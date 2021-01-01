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Karnisovas: "Gelişmek önemlidir, fakat kazanmak da öyle..."

Chicago Bulls'un basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas, Bulls'un son takas tarihinde yapmış olduğu dikkat çekici hamlelerden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas, Bulls'un son takas tarihinde yapmış olduğu dikkat çekici hamlelerden bahsetti.

Karnisovas, son takas tarihi içinde birçok büyük hamlede bulunarak, Nikola Vucevic, Al-Farouq Aminu, Daniel Theis, Troy Brown Jr ve Javonte Green'i kadroya katan anlaşmalar yapmıştı.

49 yaşındaki yönetici, NBC Sports Chicago'ya, bu belirli oyuncu grubunu Chicago'ya eklemenin, normal sezonun Mayıs ayında bitecek olmasından ötürü önemli olduğunu düşündüğünü belirtti:

"Çok kısa bir süre içinde 29 maç oynanacak ve her maçta rekabet edebilecek o oyuncu grubuna ihtiyacınız oluyor. Nisan ayında 18 maçımız olacak ve sadece fiziksel değil, zihinsel bir yorgunluk da söz konusu.

Her maçta iyi performans göstermeniz gerekecek ve bu gruptan beklentimiz de bu şekilde. Dediğim gibi, gelişmek önemlidir ama kazanmak da önemlidir."


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