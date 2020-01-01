Karnisovas, Bulls oyuncularını geliştirmek için "yaratıcı yollar" arıyor

Chicago Bulls basketbol operasyonları başkan yardımcısı Arturas Karnisovas, sezonu Orlando'da devam etmeyecek olan Bulls'un, oyuncularını geliştirmeye devam etmek için "yaratıcı yollar" aradığını söyledi.



Karnisovas, "Sezona katılmıyor olmanın, bizi rekabetçi bir dezavantaja soktuğunu kabul ediyorum. Ama bence zinde kalmanın yaratıcı yolları var." ifadelerini kullandı.



Normal sezonun yeniden başlamasında yer ayrılan takımlar, kendi mini yaz liglerini, eğitim kamplarını ve oyuncularını geliştirmek için antrenmanlar düzenlemeyi önermişlerdi.



Karnisovas, kendisinin ve yeni genel müdür Marc Eversley'nin, Chicago'ya döndüklerinde seçeneklerine göz atacaklarını belirtti:



"Şimdi telefon görüşmelerine başlıyoruz ve oyuncularımızı nasıl geliştirebileceğimiz, biraz daha pratik yapmak için nasıl bir yapıya sahip olabileceğimiz ve yaz döneminde oynayacak bazı ekiplere yetişmek için nasıl bir yapıya sahip olabileceğimiz hakkında konuşmalar yapıyoruz. İş tabii ki kesinlikle durmaz. Oyunculara, ligin bu yaz ne yapmamıza izin vereceğine bağlı olarak, onları bilgilendireceğimizi ve oradan devam edeceğimizi bildirmiştim."



