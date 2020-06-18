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Karneler e-okuldan erişime açıldı
Karneler e-okuldan erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs sürecindeki hareketliliği azaltmak amacıyla karneleri internet üerinden erişime açtı.
Haber;
AA
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18 Haziran 2020 23:51
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı.
Ayrıntılar birazdan...
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