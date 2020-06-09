Karne ne zaman alınacak 2020?

Karne ne zaman alınacak araması soğunlukla yapılıyor ve cevap aranıyor. Koronavirüs önlemleri sebebiyle kapanan okullar yeni döneme kadar açılmayacak ancak karne alınacak mı merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemin notları üzerinden gelecek seneye geçiş yapacak olan öğrenciler için bu yıl karne verilip verilmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Okul ne zaman açılacak? Karne ne zaman alınacak? Sınıf geçme nasıl olacak? aramalarının detayı için haberimizi ziyaret edebilirsiniz.

09 Haziran 2020 03:37
Karne ne zaman alınacak 2020?
Karne alınacak mı bilgisine erişmek için vatandaşlar birbirlerine sorular soruyor. Karne ne zaman alınacak bilgisi henüz kesinleşmiş bir konu değil. Koronavirüsü nedeniyle eğitim-öğretim dönemi içinde yapılan bir çok değişiklik gündeme gelirken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karne dağıtımıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Sınıf geçmede birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Bu durumdan dolayı karne alınıp alınmayacağı ile ilgili henüz net bir bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama yapılırsa detaylar haberde yer alacak.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Bu yılki alınan sınıf geçme kararları ise şu şekilde olacak;

Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu puanı birinci dönem puanlarıyla belirleneceğinden, ikinci dönemde hiçbir ölçme ve değerlendirme aracı dikkate alınmayacak. Öğrenciler, yüz yüze yapılamayan eğitim öğretim faaliyetlerinden not değerlendirmesine tabi tutulmayacak.



4 Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacak, sorumluluk sınavında başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun edilecek.

12. sınıf öğrencilerinin 9, 10, 11. sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacak.

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