Karlı arazide safari yapan 'off-road' tutkunları yaban hayatını da unutmuyor

Erzurum'daki Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, karlı arazilerde yaptıkları maceralı gezintilerinin yanında, soğuk havadan etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatını da ihmal etmiyor.



Kentte farklı iş gruplarından insanların bir araya gelerek 6 yıl önce kurduğu kulüp, adrenalin dolu etkinliklerinin yanında çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkati çekiyor.



Haftanın belirli günlerinde arazi araçlarıyla doğaya çıkan ve aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan off road tutkunları, kış mevsiminin çetin geçtiği kentteki yaban hayatı için kırsala et, ekmek ve yem bırakıyor.



Off road tutkunları, bu duyarlı çalışmalarının ardından kar üzerinde safarilerle farklı heyecanlar yaşıyor. Araçlarının arkasına halatla bağladıkları otomobil lastikleri üzerine çıkarak "lastik raftingi" yapan macera tutkunlarının etkinlikleri renkli geçiyor.



- Sosyal sorumluluklarını eğlenceli hale getiriyorlar



Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır ekip üyeleriyle yemleme faaliyetini sürdürdüklerini söyledi.



Bu yıl da Vefa Sosyal Destek Grubu olarak yaban hayvanlarına yem verdiklerini ifade eden Toptaş, etkili kar yağışı nedeniyle hayvanların dağlarda beslenemeyip şehir merkezlerine ve yollara inmek zorunda kaldığına işaret etti.



Bu şekilde bir yandan gezinti yaparken bir yandan da sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini aktaran Toptaş, şöyle konuştu:



"Yaban hayvanlarına yem bırakma sosyal sorumluluğunu aynı zamanda eğlenceli hale de getiriyoruz. Özellikle trafiğe kapalı alanlarda kış aylarının vazgeçilmeyen ve lastik raftingi yapıyoruz. Bunun yanında kar üstünde off road ve safari yapıyoruz. Bizler doğa için varız doğa da bizim için var. Biz ne kadar doğadaki hayvanları beslersek, o hayvanlar da doğada o kadar rahat olacak. Lütfen bulunduğumuz alanlarda sadece doğada değil sokaktaki hayvanlarımızı da lütfen besleyelim. Bir ufak ekmek bile onların karnını doyuracaktır."



- Doğaya her hafta düzenli yem bırakıyorlar



Kulüp üyelerinden Özkan Bayram ise her hafta doğaya çıkarak yaban hayvanlarını beslediklerini anlattı.



Kent merkezindeki sokak hayvanlarını da unutmadıklarını dile getiren Bayram, "Hayvanları besleme işini yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak yapıyoruz. Bugüne kadar tonlarca et, ekmek ve yemi doğaya bıraktık. Doğa ne kadar güzel olursa, yaşam da o kadar güzel olur. Bunun farkındayız. Tabii dağa çıktığımız zaman da bunu eğlenceli hale de getiriyoruz." dedi.



Ailesiyle etkinliğe katılan Arzu Kaber Savaş da her zaman ekip üyeleriyle doğaya çıkıp yaban hayatına sahip çıkmaya çalıştıklarını vurguladı.



Çocuklara da hayvanlara sahip çıkma bilincini aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Savaş, şu soğuk kış günlerinde doğa aç kalan hayvanları beslemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.