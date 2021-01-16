Karla kaplı derbi! İşte maç saatinde hava durumu

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi sırasında kar yağışı olması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karla kaplı derbi! İşte maç saatinde hava durumu
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16 Ocak 2021 12:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı ve don uyarısı yaparken Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide havanın kaç derece olacağı da ortaya çıktı.

Meteoroloji'nin geçtiği hava tahminine göre derbi saatinde hava sıcaklığı 0 ila 3 derece arasında olacak. Derbi saatinde kar yağışı da bekleniyor.

Uluslararası meteoroloji şirketi Accuweather ise hava sıcaklığının -1 derece olacağını ve karla karışık yağmurun olacağını öngördü.

 



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