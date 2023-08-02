Fenerbahçe'nin kanat transferindeki alternatiflerinden biri olan Karl Toko Ekambi için yeni bir gelişme yaşandı.
CALETA-CAR GELİYOR, EKAMBI GİDİYOR
L'Equipe'te yer alan habere göre, Lyon, Southampton'dan Duje Caleta-Car'ı kadrosuna katacak. Fransız ekibinin, Hırvat savunma oyuncusu için 5 milyon euro ödeyeceği ve Caleta-Car'ın 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.
MAAŞ BÜTÇESİ İÇİN AYRILIK!
Bu gelişmenin ardından Lyon'un maaş bütçesi nedeniyle Karl Toko Ekambi ile yollarını ayıracağı belirtildi.
30 yaşındaki Karl Toko Ekambi'nin adı, Fenerbahçe dışında bazı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor.
KARL TOKO EKAMBİ KİMDİR?
Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1994 yılında Paris, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Kamerun uyrukludur ve Kamerun Milli Takımı'nda oynamaktadır. Milli forma ile 55 maçta 13 gol atmıştır. Sol kanat oynamaktadır ve 182 cm boyundadır. Paris FC'de futbol hayatına başlamıştır. Angers, Sochaux, Villarreal, Lyon, Rennes gibi ekiplerde oynamıştır. 417 maça çıkmış, 139 gol 45 asist üretmiştir.
2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti. 30 yaşındaki Kamerunlu yıldız geçtiğimiz sezon da Lyon'dan ayrılarak Rennes'e 1.5 milyon Euro karşılığında kiralandı.
Lyon ile sözleşmesinde son senesine giren Ekambi, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. 1,82 boyundaki oyuncu Lyon kariyerinde 114 maçta 38 gol atarken 18 de asist yapma başarısı gösterdi.
CALETA-CAR GELİYOR, EKAMBI GİDİYOR
L'Equipe'te yer alan habere göre, Lyon, Southampton'dan Duje Caleta-Car'ı kadrosuna katacak. Fransız ekibinin, Hırvat savunma oyuncusu için 5 milyon euro ödeyeceği ve Caleta-Car'ın 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.
MAAŞ BÜTÇESİ İÇİN AYRILIK!
Bu gelişmenin ardından Lyon'un maaş bütçesi nedeniyle Karl Toko Ekambi ile yollarını ayıracağı belirtildi.
30 yaşındaki Karl Toko Ekambi'nin adı, Fenerbahçe dışında bazı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor.
KARL TOKO EKAMBİ KİMDİR?
Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1994 yılında Paris, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Kamerun uyrukludur ve Kamerun Milli Takımı'nda oynamaktadır. Milli forma ile 55 maçta 13 gol atmıştır. Sol kanat oynamaktadır ve 182 cm boyundadır. Paris FC'de futbol hayatına başlamıştır. Angers, Sochaux, Villarreal, Lyon, Rennes gibi ekiplerde oynamıştır. 417 maça çıkmış, 139 gol 45 asist üretmiştir.
2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti. 30 yaşındaki Kamerunlu yıldız geçtiğimiz sezon da Lyon'dan ayrılarak Rennes'e 1.5 milyon Euro karşılığında kiralandı.
Lyon ile sözleşmesinde son senesine giren Ekambi, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. 1,82 boyundaki oyuncu Lyon kariyerinde 114 maçta 38 gol atarken 18 de asist yapma başarısı gösterdi.