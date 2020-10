Karl: "Melo'nun Knicks takası, Nuggets tarihinin en iyilerindendi!"

Eski NBA koçu George Karl, Carmelo Anthony'nin Denver Nuggets'tan New York Knicks'e 2011'deki takasının, Nuggets tarihinin en iyi takaslardan biri olduğunu söyledi.



Karl, neredeyse on yıl önce gerçekleşen bir takas hakkında düşüncesini sundu. 2010-11 sezonundan önce Anthony, Karl'ın çalıştırdığı Nuggets tarafından takas talep etmişti.



Nuggets, Melo için uygun bir takas bulamayınca, Anthony sezona Denver'da başlamıştı ve Şubat 2011'de Anthony, takasta Knicks' gönderilmişti.



Melo, Chauncey Billups, Shelden Williams, Anthony Carter ve Renaldo Balkman ile birlikte New York'a gitmiş, buna karşılık olarak Denver, Wilson Chandler, Raymond Felton, Danilo Gallinari, Timofey Mozgov, Knicks'in 2014 birinci tur draft hakkı, Golden State Warriors'ın 2012 ikinci tur draft hakkı, Warriors'ın 2013 ikinci tur draft hakkı ve 3 milyon dolar nakit almıştı.



Karl'a göre, bu işlem, Nuggets için NBA tarihindeki en iyi takaslardan biriydi:



"Yaklaşık 10 yıl önce Melo, Nuggets'ımızdan Knicks'e takas edilmişti. Bu takas hala düzgün bir şekilde incelenmiş değil. Nuggets için NBA tarihindeki en iyi takaslardan biri olduğuna inanıyorum!"