Karl, "Melo, LeBron kadar iyi olmak istedi fakat başaramadı..."

NBA'in efsane koçu George Karl, eski yıldızı Carmelo Anthony'nin savunma tarafındaki eforu ve Denver Nuggets'ın neden şampiyonluk kazanamadığı hakkındaki yorumlarına açıklık getirdi.



Karl kısa süre önce Melo'nun Nuggets ile bir şampiyonluk kazanma azmini eleştirmiş ve playofflarda savunma yapmış olduğu takdirde şampiyonluğu kazanmış olabileceklerini söylemişti.



70 yaşındaki koç, Anthony ile olan ilişkisini ve herkes aynı frekansta olsaydı mevzubahis Nuggets takımıyla neler yapılabileceğini tartışmak için CBS Sports Radio'nun "Tiki & Tierney" programına katıldı.



Twitter'da Melo'ya yönelik eleştirisi hakkında konuşan Karl, hayranların sinirlerini bozmadıkça işlerin asla fazla hararetlenmediğini açıkladı:



"Twitter'da yazdıklarımın %90'ı hiç tartışma konusu olacak şeyler değil. Tartışmalı hale gelen tek şey, bir düşüncenizi gündeme getirdiğiniz zaman oluyor. Melo bana göre harika bir oyuncuydu. Denver ekibinin çehresini değiştirdiğini inkar edemem, bunu herkesten çok o sağladı. Güçlü bir oyuncu.



Ama kendisi bireyci bir insan ve savunma yapmaktan çok skor üretmeyi seviyor. Benim eleştirim, sekiz yıl önce olan bir şeye inceden değinmekti. Lakin maalesef Twitter sinirlenip kavga çıkarmak isteyenlerle dolu bir platform."



"MELO YÜZÜNDEN UYKULARIMIZ KAÇTI"



Melo'nun savunma eksikliği hakkındaki son yorumlarına değinen Karl, şu ifadeleri kullandı:



"Beni yanlış anlamayın, tepkim, Melo'yu şampiyonluk kazanacak kadar iyi olduğunu anlaması için, ne şekilde motive edeceğini bulmaya çalışırken uykuları kaçan koçlarla ilgiliydi. Ve birçok açıdan bu konuda başarısız olmuştuk. Melo birçok yönden Denver'da, New York'ta ve Houston'dan sonra takas olup durduğunda, aynı oyuncuydu.



Ama son 2-3 yıldır gerçekten çok iyi. Bu da insanların düşüncelerine karşı benim yorumum. Belki ortalığı karıştırdığım için biraz hatalıyım, fakat aynı anlamda, size ne düşündüğümü söylüyorum sadece."



"ŞAMPİYONLUK KAZANABİLİRDİK"



Karl ayrıca, Nuggets'ın şampiyonluğu kazanmak için yakaladığı gerçek fırsatlardan bahsetti ve her şey alt üst olana kadar şampiyonluk kazanmak için doğru yolda olduklarını belirtti:



"Bence o yıllarda şampiyonluk için yarışmak adına yeterince iyiydik. Hastalandığım yıl, kazanmak için en iyi fırsatımız olan yıldı. Chauncey (Billups) takasını yaptığımızda Lakers'a kaybettiğimiz sene, bence biraz daha bir arada olsaydık NBA şampiyonluğunu kazanırdık, evet."



"LeBRON KADAR İYİ OLAMAYACAĞINI ANLADI"



Son olarak Karl, Melo'nun kendisi üzerine olan algısından ve LeBron James ile kendisini nasıl kıyasladığından bahsetti. Efsane koç, Anthony'nin her zaman James ile aynı seviyede olmak istediğini ancak bir türlü o noktaya gelemediğini sözlerine ekledi:



"Aslında Melo'nun LeBron ile aynı seviyede olmak istediğini ve ona karşı rekabet etmeyi çok sevdiğini düşünüyorum. Melo gaza gelmişti. Bence son yıllarda başarılı olmasının sebebi, LeBron ile aynı seviyede olmadığını anlamasıydı."