Karl: "Jordan'a bu yaptığımın, bu kadar önemli olacağını bilmiyordum"

Eski Seattle SuperSonics koçu George Karl, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a 1996'da oynadıkları final serisinden önce selam vermediğine dair hikayeyi doğruladı.



ESPN belgeseli "The Last Dance"in sekizinci bölümünde Jordan, SuperSonics'in koçu Karl tarafından 1996 NBA Finalleri öncesinde Seattle'da bir restoranda kendisini nasıl görmezden geldiğinden ve bunun, ona seri öncesi nasıl ekstra motivasyon verdiğinden bahsetmişti.



Karl, ESPN ve SiriusXM NBA Radyosu'nda, Jordan'ın hikayesini doğruladı.



Jordan, belgeselde şu ifadeleri kullanmıştı:



"Öylece yanımdan yürüdü geçti. Ve Ahmad'a (Rashad) bakıp dedim ki 'Cidden mi? Böyle davranacaksın demek?'."



"ONU MOTİVE ETMEMEMİZ LAZIMDI"



MJ ile önceden bir ilişkisi olduğunu söyleyen eski SuperSonics koçu (her ikisi de Kuzey Carolina mezunları) güvenli oynamayı deniyordu:



"Bu doğru. Detroit Pistons ekibimde Brendan Malone vardı ve 'Michael seninle her zaman akıl oyunları oynar' ve 'seride onunla uğraşmak istemezsin' demişti. Serinin başında merhaba diyecektik, serinin sonunda elini sıkacaktık, ancak seri sırasında NBA basketbolunun en iyi oyuncusunu, kendini daha iyi bir oyuncu olmaya motive etmesi için bir motive kaynağı bulmasına izin vermeyecektik."



"BU KADAR ÖNEMLİ OLACAĞINI BİLMİYORDUM"



Karl, tüm ekibine Jordan'la sosyalleşmemelerini söylediğini ve sadece kendi sözünü tuttuğunu iddia etti:



"Takıma, Michael Jordan ile sosyalleşmek istemediğimizi söylüyorduk. Ekibimde, Michael'la oynamış olan Sam Perkins vardı. Sam'e dedim ki, 'Sam, onunla sosyalleşmek istiyorsan, seriden önce aradan bunu çıkar, sonra ilk maçtan sona kadar, onun gibi rekabetçi olacağız.' Yani sadece Sam'e değil, tüm takıma tavsiyede bulundum, Michael'ın harareti ve Rodman'ın çılgınlığı ve oyunun fizikselliği ile rekabet etmemiz ve olabildiğince agresif olmamız gerektiğini söyledim.



Bu konuşmadan sonra restoranda Michael'a denk geldim ve 'Michael'la görüşürsem, ekibime söylediğimin tersini yapacağım. Görüşmezsem, muhtemelen bunu kullanacak. Bu kadar önemli olacağını bilmiyordum, ama sanırım doğru olanı yaptım. Ekibime söylediklerimin arkasında olmak durumundaydım."