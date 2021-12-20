Karl-Heinz Rummenigge'den Haaland yorumu!

Karl-Heinz Rummenigge, Erling Haaland'ın Bayern Münih'e olası transferi hakkında değerlendirmede bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Karl-Heinz Rummenigge'den Haaland yorumu!
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20 Aralık 2021 17:54
Bayern Münih'in efsane ismi Karl-Heinz Rummenigge, takıma Erling Haaland'ın olası transferini yorumladı.

"BAYERN MUNIH'IJN OYUNUNA UYGUN DEĞİL"

Rummenigge, "Taktik olarak Lewandowski, Bayern Münih'in oyununa yüzde 100 olarak uyuyor. Dürüst olmak gerekirse, Haaland büyük bir yetenek ve harika bir oyuncu. Ancak Bayern Münih'in oyun tarzına Lewandowski gibi yüzde yüz bir şekilde uyacağından emin değilim" dedi.

Alman futbol insanı ayrıca, "Elbette Lewandowski ve Haaland arasında yaş farkı var, kulüp bunu ciddiye almalı ama Lewandowski'yi de iyi tanıyorum. 2-3 yıl daha en üst seviyede oynayacaktır ve çok fazla gol atacaktır" diye konuştu.


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