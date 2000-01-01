Karl: "Denver, Jrue Holiday için MPJ'i vermeli!"

Eski NBA koçu George Karl, Denver Nuggets'ın, New Orleans Pelicans'ın guardı Jrue Holiday için Michael Porter Jr.'ı takas etmesi gerektiğini belirtti.



Karl, böyle bir hamlenin Nuggets'ı gelecek sezon ligdeki en iyi şampiyonluk adaylarında biri haline gelmesine yardımcı olacağına inandığını tweetledi:



"Clippers, Pacers ve diğer şampiyonluk adaylarının Jrue Holiday'i alabileceğinden bahsediliyor. Ama geçenlerde Adam Mares'e, Nuggets'ın bu adamı Jamal Murray'in yanında isteyeceklerini söylemiştim! Cesur davranmaları ve bunun gerçekleşmesi için MPJ'yi bir takasa atmaları gerekse bile!!"



Denver, bu sezon 2009'dan beri ilk kez Batı Konferansı Finalleri'ne girmiş, ancak Los Angeles Lakers'a 4-1 yenilmişti. Ayrıca, NBA tarihinde iki ayrı playoff serisinde 3-1 geriye düştükten sonra geri dönebilen ilk takım olarak da tarihe geçmşilerdi.



Holiday, Pelicans için maç başına 19.1 sayı, 4.8 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarına sahip. Takımın kendisine takas için uygun hale getirip getirmeyeceği ise hala belirsiz.



