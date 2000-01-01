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Karl: "Carmelo, Denver tarihinin en iyi oyuncularından biridir"

Efsanevi NBA koçu George Karl, eski NBA yıldızı Carmelo Anthony'yi övdü ve onu "Denver Nuggets'ın tarihindeki en iyi oyunculardan biri" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Efsanevi NBA koçu George Karl, eski NBA yıldızı Carmelo Anthony'yi övdü ve onu "Denver Nuggets'ın tarihindeki en iyi oyunculardan biri" olarak nitelendirdi.

Karl, Anthony'yi Tüm Zamanlar listesinden çıkaran Nuggets ekibine şu tweet ile seslendi:

"Carmelo, oyun tarihindeki en iyi skorerlerden biridir. Denver Nuggets'ın sahip olduğu en iyi oyunculardan biriydi. Forması, Denver'da tepeye yükseltilmelidir. Ve emekli olduğunda ise Hall of Fame olmalıdır. Başka ne tartışıyorsanız tartışın."

Anthony, 2003 NBA Draftı'nda Nuggets tarafından üçüncü sırada seçimişti. 2011 yılına kadar takımda kalan Melo, sonrasında New York Knicks'e takas edilmişti.


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