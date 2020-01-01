Karl-Anthony Towns, en az iki hafta yok

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın sol bileğinde kırık olduğu ve önümüzdeki en az iki hafta boyunca kadro dışı kalacağı, takım tarafından duyuruldu.



MR sonuçlarının bir bilek sakatlığını ortaya çıkmasından sonra, Towns All-Star arasından önce Minnesota'nın son maçını kaçırmıştı ve iki hafta içinde yeniden değerlendirilecekt.



Towns bu sezon maç başına 26.5 sayı ve 10.8 ribaund ortalamalarına sahip.



Sakatlık, Wolves'un yeni point guardı D'Angelo Russell ile Towns'ın beraber nasıl göründüğünü görmek için beklemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.



İlk üç sezonunda sakatlanmamış olan Towns, bu sezonun başlarında burkulan sol dizi yüzünden 15 maçı kaçırmıştı.



