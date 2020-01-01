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Karl-Anthony Towns, birkaç maç yok!

Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın sol el bileğinde çıkık olduğu için birkaç maçlığına kenarda olmasının beklendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın sol el bileğinde çıkık olduğu için birkaç maçlığına kenarda olmasının beklendiğini açıkladı.

Towns, Timberwolves'un geçtiğimiz Cumartesi gecesi Utah Jazz karşısında aldığı 116-111'lik galibiyetin dördüncü çeyreğinde tuhaf bir şekilde düşmesinin ardından sakatlanmıştı.

Los Angeles'ta bir el cerrahı tarafından değerlendirilen Towns için ameliyat gerekmeyecek olsa da, 'oynamaya dönmek için tedavi görürken, haftalık değerlendirmeye alınacak.'

Towns geçtiğimiz sezon aynı bileğinden bir kırılma geçirmişti ve bu da kendisinin sezonun son 12 maçını kaçırmasına neden olmuştu. Lakin ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre bu sakatlık, elinin farklı bir noktasında.

25 yaşındaki yıldız Timberwolves ile sezona formda başlamış, 22.6 sayı, 11.5 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalamıştı.


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