Karl Heinz Rummenigge: "Ronaldo bir fenomen"

Manchester United'da harika bir başlangıç yapan Cristiano Ronaldo için bir yorum da Rummenigge'den geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Karl Heinz Rummenigge: 'Ronaldo bir fenomen'
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16 Eylül 2021 17:29
Bayern Münih'in eski yönetim kurulu başkanı Kark Heinz Rummenigge, Cristiano Ronaldo hayranı olduğunu söyledi.

Yıldız futbolcu ile ilgili bir anısını aktaran Rummenigge, "Juventus maçı için Torino'daydım. Ronaldo'yu gördüm, kapının arkasında ellerini havaya kaldırmıştı. 'Ne yapıyorsun' diye sordum. 'Bir sonraki golümün sevincine çalışıyorum' dedi. O bir fenomen. 36 yaşında ve 20 yıldır en üst seviyede, inanılmaz bir temposu var" dedi.

"SÜREKLİ KALEYİ BULMASI ÖNEMLİ"

Portekizli oyuncunun şutlarının etkisine de değinen eski Alman forvet, "Bazen şanslısındır ve Ronaldo'nun da şans eseri attığı goller oluyor ancak sürekli kaleyi buluyor ve bu önemli." ifadelerini kullandı.

Manchester United'a geri dönen 36 yaşındaki süperstar, oynadığı 2 maçta 3 kez ağları sarsarak İngiltere'de eski günlerini bir kez daha hatırlattı.


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