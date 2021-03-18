Muslera Galatasaray'a, Galatasaray da Muslera'ya yaradı...



1986'da Arjantin'de doğan Uruguaylı kaleci 2004 yılında Montevideo Wanderers'te profesyonelliğe adım attı. Daha sonra 1Nisan 2007'de Nacional'e kiralık olarak giden Fernando Muslera, 1 Ağustos 2007'de ise Lazio'ya transfer oldu.



İtalyan ekibinde 4 sezon forma giyen Uruguaylı eldiven sadece İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası olmak üzere iki kupa kazandı.



TAM 14 KUPA KALDIRDI



Nando 2011 yazında ise G.Saray'ın yolunu tuttu ve Sarı-Kırmızlılar'a imza attığında Copa America'yı kazandı.



Galatasaray'a gelmeden önceki 7 yıllık profesyonel kariyerinde sadece 3 defa kupa sevinci yaşayan Muslera, Sarı-Kırmızılı kulüpte ise kupa canavarına dönüştü.



Nando, Galatasaray'da 2011-2012 sezonundan sonra 10 yılda 5 şampiyonluk, 5 Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası olmak üzere kariyerine 14 kupa ekledi.



