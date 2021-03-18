Kariyeri ikiye ayrılıyor: Galatasaray'dan önce ve sonra

Galatasaray'a gelmeden önce sadece Lazio ile kupa kaldıran Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılı takımda 14 kupa kazandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Kariyeri ikiye ayrılıyor: Galatasaray'dan önce ve sonra
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18 Mart 2021 11:01
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Muslera Galatasaray'a, Galatasaray da Muslera'ya yaradı...

1986'da Arjantin'de doğan Uruguaylı kaleci 2004 yılında Montevideo Wanderers'te profesyonelliğe adım attı. Daha sonra 1Nisan 2007'de Nacional'e kiralık olarak giden Fernando Muslera, 1 Ağustos 2007'de ise Lazio'ya transfer oldu.

İtalyan ekibinde 4 sezon forma giyen Uruguaylı eldiven sadece İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası olmak üzere iki kupa kazandı.

TAM 14 KUPA KALDIRDI

Nando 2011 yazında ise G.Saray'ın yolunu tuttu ve Sarı-Kırmızlılar'a imza attığında Copa America'yı kazandı.

Galatasaray'a gelmeden önceki 7 yıllık profesyonel kariyerinde sadece 3 defa kupa sevinci yaşayan Muslera, Sarı-Kırmızılı kulüpte ise kupa canavarına dönüştü.

Nando, Galatasaray'da 2011-2012 sezonundan sonra 10 yılda 5 şampiyonluk, 5 Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası olmak üzere kariyerine 14 kupa ekledi. 



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