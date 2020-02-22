Karius'tan Uğurcan yorumu ve gol göndermesi

Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu

Haber; Sporx.com
Karius'tan Uğurcan yorumu ve gol göndermesi
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22 Şubat 2020 22:26
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı

Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"SEZONUN EN İYİ MAÇINI OYNADIK "

Loris Karius açıklamasında, "Belki de sezonun en iyi maçını oynadık, 2 pozisyon için de dikkat eksikliği ile golü kalemizde gördük. Bu sonuca inanmak zor, 4-1, 5-1 kazanmamız gereken bir maçtı. Kafamızı dik tutmamız ve performansı analiz etmemiz gerekiyor, biz de bunu yapacağız" dedi.

"UĞURCAN İYİYDİ AMA BİZ ATAMADIK"

Siyah beyazlı oyuncu ayrıca, "Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı, kabul etmek lazım ama bazı pozisyonlar vardır, hücum anlamında bitirici işlerde kararlı davranırsanız, kaleciye şans bırakmazsınız, kalecinin hiçbir şansı olmaz. Bu öldürücü bir işgüdüdür. Onların attığı gollere baktığımızda çok pozisyona girmediler, 2 pozisyonda 2 gol attılar. İçgüdü anlamında bizden yukarıda kaldıklarını gösteriyor bu, belki de bu yüzden ligin zirvesine çıktılar. İlk gol öncesinde de bir faul pozisyonu var, bu sezon bu pozisyonlarda bizim lehimize de düdük çalınmıyor, buna da değinmeden geçmeyelim.." sözlerini kullandı

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