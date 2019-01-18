Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Akhisarspor deplasmanında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.Loris Karius galibiyet sonrası "İlk golün öncesinde biraz şanslıydık. Akhisarspor iyi fırsatlar yakaladı. bazı anlarda şans yanımızdaydı. Ancak daha önce bu şans yanımızda değildi. Genel olarak iyi oynadık ve kazandık." dedi.Yeni transfer Nicolas Isimat Mirin ile ilgili de konuşan Karius, "Isimat Mirin, Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir kaliteye sahip. Onun adına iyi bir maç oldu. Her maç beraber oynayarak gelişeceğiz ve daha uyumlu oynayacağız." diye konuştu.