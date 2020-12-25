Karius, Union Berlin'den ayrılmak istemiyor

Alman kaleci Loris Karius'un, Union Berlin'den gönderilmesi planlanıyor ancak oyuncu kendisini kanıtlamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karius, Union Berlin'den ayrılmak istemiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2020 17:23
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Loris Karius, Almanya'da da aradığını bulamadı. Karius'un Ocak ayında Liverpool'a geri gönderilmesi planlanıyor.

2018 Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki performansı sonrası bir daha hiç eski performansına dönemeyen 27 yaşındaki kaleci, Bundesliga'da halen forma şansı bulamadı.

BERLIN'DE KALMAK İSTİYOR

Liverpool'dan kiralanan Karius'un Berlin'den gönderilmesi planlanıyor ancak Alman kaleci burada kendisini yeniden kanıtlayabileceğine inanıyor.

Karius, Union Berlin formasıyla ilk kez DFB Kupası'nda Paderborn'a karşı mücadele etmişti. Berlin ekibi maçı 3-2 kaybederek kupaya veda etti. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için