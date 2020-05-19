Karius, Liverpool ile çalışmalara katılamayacak

'ta performansı nedeniyle sık sık eleştirilen ve kiralık sözleşmesini fesh edens, kulübüile idmanlara çıkamayacak.Karius'un Liverpool ile idmanlara çıkmamamsının sebebi Liverpool Kulübü değil, Premier Lig kuralları oldu.Premier Lig'de transfer dönemi dışında bir oyuncunun takıma katılmasına izin verilmiyor.Alman kalecinin, Premier Lig lideri ile halen 1 yıllık sözleşmesi daha var. Liverpool'da kadroda düşünülmeyen Karius için, satılık ya da kiralık olarak ayrılık yolları aranacak.Bazı Liverpool taraftarları, 26 yaşındaki kaleciye bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyor.Karius'un diğer yedek kaleci Adrian'ın önünde 2. kaleci olarak Kırmızılarla yola devam etmesi gerektiğini düşünen taraftarlar var.Bir diğer taraftar görüşü de, Alman kalecinin baskıyla başa çıkamadığını kanıtladığı yönünde.