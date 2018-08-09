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Karin Melis Mey finale yükselemedi

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Karin Melis Mey finale yükselemedi.

Kaynak: AA
Karin Melis Mey finale yükselemedi
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09 Ağustos 2018 14:50
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar uzun atlamada Karin Melis Mey finale yükselemedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün sabah seansında uzun atlama elemeleri yapıldı.

Kadınlar uzun atlama elemelerinde ikinci seride yarışan Türk atlet Karin Melis Mey, ilk hakkında 5,98 metre, ikinci hakkında geçersiz, üçüncü hakkında da 6,18 metre atlayışla serisinde 12'inci oldu.

Genel sıralamayı 24'ncü olarak tamamlayan Ay-yıldızlı atlet finale çıkamadı ve şampiyonaya veda etti.

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