Karim Benzema'ya Fransa kapıları kapandı

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı, Real Madrid'de forma giyen'ya milli takım kapısının kapandığını söyledi.Ülke basınına konuşan Le Graet, 2015'ten bu yana milli takıma seçilmeyen Benzema'nın form grafiğine değinerek, "Benzema'nın Fransa Milli Takımı'na seçilme şansı kalmadı. Uzun zamandır form durumu da zaten çok düşük." dedi.Benzema ile Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena arasındaki davaya da değinen Başkan Le Graet, "İkili arasındaki dava 3-4 yıldır devam ediyor. Kararın şimdiye kadar çoktan çıkması gerekirdi. Bu konu da Benzema'nın durumunu zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.Benzema hakkında devam eden dava, "Mathieu Valbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi." kapsamında yürütülüyor. Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.