İspanya La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan Madrid derbisi 1-1 sona erdi.



Atletico Madrid'i derbide öne geçiren golü 15. dakikada Luis Suarez attı. Real Madrid ise 88. dakikada Karim Benzema ile skoru eşitledi.



Real Madrid, Atletico Madrid'in yeni stadyumu Wanda Metropolitano'daki yenilmeme serisini sürdürdü. Wanda Metropolitano'da yenilmeyen tek takım olan Real Madrid, bu 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik aldı.



Ligdeki 168 randevuda Real Madrid'in 89, Atletico Madrid'in ise 39 galibiyeti bulunurken, 40 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



BENZEMA: "ŞAMPİYONLUK HALA AKLIMIZDA"



Maç sonrası İspanyol televizyonuna konuşan Benzema, "Bu beraberlik, ligin bitmediğini, lig şampiyonluğunun halen bizim aklımızda olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.



BERABERLİK BARCELONA'YA YARADI



Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 25 maçta 59 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise 26 maçta 54 puana çıktı. Barcelona ise 26 maçta 56 puanla ikinci sırada bulunuyor. Diğer yandan Madrid derbisinin sonucu, haftayı deplasmandaki Osasuna galibiyetiyle kapatan Barcelona'ya yaradı.



Atletico Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Real Madrid ise sahasında Elche'yi konuk edecek.



