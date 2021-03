Karim Benzema'dan Haaland ve Ronaldo açıklaması

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, Erling Haaland ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.



Haaland'ın şu anda Real Madrid'in futbolcusu olmadığını ifade eden Benzema, "Real Madrid'e her yıl birçok futbolcu getiriliyor, tam transfer dönemi spekülasyonları... Kulüpte olmayan bir oyuncudan bahsedemem. Her yıl gelebilecek futbolculardan, bahsediliyor. Haaland takımı adına birçok gol atan genç bir oyuncu ve Real Madrid'in oyuncusu değil" dedi.



Cristiano Ronaldo ile yeniden oynamak istediğini dile getiren Benzema, "Cristiano ile Madrid'de birlikte birçok şey yaptık. Üç yıl önceydi ve şimdi Cristiano başka bir takımda. Geri dönecek mi bilmiyorum ama Cristiano ile tekrar oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.



Real Madrid ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği konusu hakkında da konuşan Benzema, "Real Madrid'de çok mutluyum, her antrenmandan her maçtan zevk alıyorum. Çok iyi antrenman yapıyorum ve maksimum seviyede olmak için kendime çok iyi bakıyorum. Kulüp ile 2022 yılına kadar sözleşmem var ve kapı açık. Başkan Perez, benim sözleşmemi yenilemek istiyorsa ben buradayım. Dünyanın en iyi kulübü Real Madrid'deyim ve burada devam etmek istiyorum" dedi.