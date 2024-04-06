Karim Benzema: 'Tek başıma maç kazanamam'

Al Ittihad'da Aralık 2023'ten beri gol atamayan Karim Benzema, performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Fransız yıldız yaptığı açıklamada, "Ben Real Madrid'deki Benzema değilim. Burada oyun ve oyuncular çok farklı." dedi.



Takımın kendisine yardım etmediğini belirten Benzema, "Tek başıma maç kazanamam, sahada yardıma ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.



Son olarak 30.11.2023'te oynanan Al Khaleej maçında fileleri sarsan 36 yaşındaki golcü, sonrasında çıktığı 8 maçta sessizliğini bozamadı.





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