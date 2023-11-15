Karim Benzema'nın yeni hocası belli oluyor!

Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Al Ittihad, yeni teknik direktörünü açıklamak üzere: Marcelo Gallardo



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marcelo Gallardo, Al Ittihad'ın yeni teknik direktörü olacak.



Haberde Arjantinli çalıştırıcı ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanacak.



47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde ayrıca 1,5 yıllık bir opsiyon da bulunacak.



Arabistan ekibinin kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho gibi yıldız isimler bulunuyor.





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