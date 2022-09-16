Real Madrid'de sakatlığını tam olarak atlatamayan Karim Benzema, buna rağmen Atletico Madrid derbisinde sahada olmak istiyor.



İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde, tecrübeli yıldızın derbiyi kaçırmak istemediği, ancak son durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edildi.



Real Madrid'de Benzema'nın yanı sıra sakatlığı devam eden bir başka isim Lucas Vazquez'in cuma günkü antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştığı aktarıldı.



Real Madrid ile Atletico Madrid 18 Eylül Pazar günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.





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