Karim Benzema: 'Mbappe'yi Real Madrid'de görmek isterim'

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin geleceği oldukça merak ediliyor.



Fransız futbolcunun PSG'den olası ayrılığı durumunda Real Madrid'in transfer için devreye gireceği sıkça iddia edildi.



Bu iddiaların akabinde Madrid ekibinin kaptanı ve golcüsü Karim Benzema, milli takımdan arkadaşı Mbappe'nin Real Madrid'e olası transferi hakkında konuştu.



Benzema, 22 yaşındaki hücumcunun takıma katılmasından mutluluk duyacağını söyleyerek, "Mbappe ile Real Madrid'de oynamak istiyor muyum? Tabii ki isterim. Bir gün transfer olursa çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.



Kylian Mbappe, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.





İLGİLİ VİDEO