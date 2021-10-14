Karim Benzema: "Mbappe'yi Real Madrid'de görmek isterim"

Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema, Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Karim Benzema: 'Mbappe'yi Real Madrid'de görmek isterim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2021 18:34
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin geleceği oldukça merak ediliyor.

Fransız futbolcunun PSG'den olası ayrılığı durumunda Real Madrid'in transfer için devreye gireceği sıkça iddia edildi.

Bu iddiaların akabinde Madrid ekibinin kaptanı ve golcüsü Karim Benzema, milli takımdan arkadaşı Mbappe'nin Real Madrid'e olası transferi hakkında konuştu.

Benzema, 22 yaşındaki hücumcunun takıma katılmasından mutluluk duyacağını söyleyerek, "Mbappe ile Real Madrid'de oynamak istiyor muyum? Tabii ki isterim. Bir gün transfer olursa çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.