Karim Benzema için 'Ayrılık ateşini yaktı' iddiası!

Geçtiğimiz sezon Real Madrid için 39 maçta sadece 12 gol atarak, kariyerinin en kurak sezonunu geçiren Fransız futbolcu Karim Benzema, yüksek yıllık maliyetinden de dolay Real Madrid'in bu yaz döneminde transfer etmek istediği isimlerin başında geliyor.Geçtiğimiz günlerde Real Madrid kulübüne transferinin 9. yıldönümünü Twitter'dan yaptığı paylaşımla kutlayan Benzema, paylaştığı gönderide yaptığı açıklamalarla takımdan ayrılışını sinyallediği düşünülüyor.Bu gönderide Benzema, "9 yıl önce bugün, ilk kez Real Madrid forması giydim. Madrid serüvenim boyunca tanıştığım ve birlikte çalıştığım başkanımız, takım arkadaşlarım ve bütün antrenörlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu kulüp, bu arma için mücadele etmek benim için bir onur, bu kulübe her zaman minnettar olacağım. HalaMadrid!" şeklinde ifadelerde bulundu.Bu gönderisi birçok kişi tarafından bir veda olarak görülüyor. Bu mesajın yanında, La Gazette dello Sport'un haberine göre Napoli, Fransız golcü için 40 milyon Euro ödemeye hazır.Real Madrid'den eski hocası olan Carlo Ancelotti'nin Napoli'nin başında olması bu transferin gerçekleşmesinde büyük bir faktör. Ancak yer alan bir başka habere göre de Real Madrid, İtalyan ekibinin bu transfer için 50 milyon Euro ödemesi konusunda ısrarcı. Fiyat konusundaki bu anlaşmazlık, transferi çıkmaza sokuyor.