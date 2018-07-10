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Karim Benzema için "Ayrılık ateşini yaktı" iddiası!

La Liga takımlarından Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın ayrılık sinyali verdiği iddia ediliyor. İşte yaşananlar burada...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Karim Benzema için 'Ayrılık ateşini yaktı' iddiası!
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10 Temmuz 2018 14:04
Geçtiğimiz sezon Real Madrid için 39 maçta sadece 12 gol atarak, kariyerinin en kurak sezonunu geçiren Fransız futbolcu Karim Benzema, yüksek yıllık maliyetinden de dolay Real Madrid'in bu yaz döneminde transfer etmek istediği isimlerin başında geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid kulübüne transferinin 9. yıldönümünü Twitter'dan yaptığı paylaşımla kutlayan Benzema, paylaştığı gönderide yaptığı açıklamalarla takımdan ayrılışını sinyallediği düşünülüyor.

"BU KULÜP VE ARMAYA HER ZAMAN MİNNETTAR OLACAĞIM"

Bu gönderide Benzema, "9 yıl önce bugün, ilk kez Real Madrid forması giydim. Madrid serüvenim boyunca tanıştığım ve birlikte çalıştığım başkanımız, takım arkadaşlarım ve bütün antrenörlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu kulüp, bu arma için mücadele etmek benim için bir onur, bu kulübe her zaman minnettar olacağım. HalaMadrid!" şeklinde ifadelerde bulundu.

ANCELOTTI FAKTÖRÜ

Bu gönderisi birçok kişi tarafından bir veda olarak görülüyor. Bu mesajın yanında, La Gazette dello Sport'un haberine göre Napoli, Fransız golcü için 40 milyon Euro ödemeye hazır.

Real Madrid'den eski hocası olan Carlo Ancelotti'nin Napoli'nin başında olması bu transferin gerçekleşmesinde büyük bir faktör. Ancak yer alan bir başka habere göre de Real Madrid, İtalyan ekibinin bu transfer için 50 milyon Euro ödemesi konusunda ısrarcı. Fiyat konusundaki bu anlaşmazlık, transferi çıkmaza sokuyor.

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