'Karim Benzema dünyanın en iyisi'

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Lucas Vazquez, takım arkadaşı Karim Benzema hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
"DÜNYADAKİ EN İYİ 9 NUMARA"
Karim Benzema'nın performansını değerlendiren Vazquez, "Karim Benzema dünyadaki en iyi 9 numara. Gol atıyor, takım için çalışıyor, herkese yardım ediyor. Onunla birlikte oynamak inanılmaz" dedi.
"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"
Lucas Vazquez sözlerini "Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız. Her maçı kazanıp Barcelona'nın tökezlemesini bekleyeceğiz" ifadeleriyle sürdürdü.
Real Madrid ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan İspanyol futbolcu, bu sezon 28 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
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"DÜNYADAKİ EN İYİ 9 NUMARA"
Karim Benzema'nın performansını değerlendiren Vazquez, "Karim Benzema dünyadaki en iyi 9 numara. Gol atıyor, takım için çalışıyor, herkese yardım ediyor. Onunla birlikte oynamak inanılmaz" dedi.
"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"
Lucas Vazquez sözlerini "Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız. Her maçı kazanıp Barcelona'nın tökezlemesini bekleyeceğiz" ifadeleriyle sürdürdü.
Real Madrid ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan İspanyol futbolcu, bu sezon 28 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın