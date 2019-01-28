'Karim Benzema dünyanın en iyisi'

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Lucas Vazquez, takım arkadaşıhakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.Karim Benzema'nın performansını değerlendiren Vazquez, "Karim Benzema dünyadaki en iyi 9 numara. Gol atıyor, takım için çalışıyor, herkese yardım ediyor. Onunla birlikte oynamak inanılmaz" dedi.Lucas Vazquez sözlerini "Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız. Her maçı kazanıp Barcelona'nın tökezlemesini bekleyeceğiz" ifadeleriyle sürdürdü.Real Madrid ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan İspanyol futbolcu, bu sezon 28 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.