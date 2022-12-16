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Karim Benzema, Dünya Kupası'na ortak

2022 Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa Milli Takımı'nda Karim Benzema, sakatlığı sebebiyle turnuvayı kaçırmasına rağmen kadroda kalmaya devam ettiği için olası bir şampiyonlukta madalya alacak.

Karim Benzema, Dünya Kupası'na ortak
Fransa Milli Takım kampına çağrılan ancak Doha'daki kampta sakatlanıp, ayrılmak durumunda kalan Benzema'nın başına talih kuşu kondu. Fransız yıldız aday kadroda yer aldığı ve kadrodan ayrıldıktan sonra yerine bir başka oyuncu çağrılmadığı için ismi FIFA'daki resmi listede kalmaya devam etti.

Bu nedenle de FIFA yönetmelikleri gereği hiç oynamasa bile Fransa'nın kazandığı başarının ortağı olacak. Horozlar şampiyon olursa Benzema da altın madalya alacak ve 40 milyon euroluk şampiyonluk ödülünden ve primlerden diğer oyuncularla eşit şekilde yararlanma hakkı bulunacak. İkinci olursa da ikinciliğin getirdiği hakları kullanabilecek. Benzema'nın CV'sine de bu başarılar kayıt edilecek

HOCASI İSTEMEDİ

İspanyol Marca Gazetesi, final maçı öncesi sakatlığını tamamen atlatan Real Madridli yıldız golcü Karim Benzema'nın Katar'a gidip, Dünya Kupası kadrosuna katılacağını iddia etti. Ancak Fransa'nın tecrübeli Teknik Direktörü Didier Deschamps, bu noktada yorum yapmayı reddetti. Bu konudaki soruya, "Cevap vermek istemiyorum. Bir sonraki soruya geçelim karşılığını verdi.



 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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