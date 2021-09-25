Karim Benzema'dan tarihi performans

Karim Benzema, La Liga'da 200. gole ulaşan 10. futbolcu unvanını aldı.

Abone Ol
Karim Benzema'dan tarihi performans
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2021 09:50
Lider Atletico Madrid'i kovalayan Real Madrid'in Mallorca'yı 6-1 yendiği maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Karim Benzema, La Liga'da 200. gole ulaşan 10. futbolcu oldu.

33 yaşındaki oyuncu Real Madrid tarihinde de bu rakamı yakalayan 4. isim unvanını ele geçirdi. Real Madrid'de daha önce Cristiano Ronaldo (311), Raal (228) ve Alfredo Di Stefano (215) 200 barajını aşmıştı.

Bu sezon durdurulamaz bir performans sergileyen Fransız futbolcu 6 maçta 8 gol kaydetti, 7 de asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.