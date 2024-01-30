Karim Benzema'dan flaş, Suudi Arabistan kararı

Suudi Arabistan'da mental olarak yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ayrılmak isteyen Karim Benzema flaş bir karar aldı.



TAKIMDA KALACAK



The Athletic'de yer alan habere göre Avrupa'dan birçok talibi olan Karim Benzema sürpriz bir kararla Al-Ittihad'da kalma kararı aldı.



Adı sık sık Chelsea ve eski takımı olan Lyon ile anılsa da iki takım da Benzema'nın maaşını karşılayamacağından dolayı vazgeçmişti.



Avrupa'dan istediği teklifi bulamayan Karim Benzema'da, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı.



20 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 20 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.



