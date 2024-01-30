Karim Benzema'dan flaş, Suudi Arabistan kararı

Son zamanlarda sıklıkla Suudi Arabistan'dan ayrılacağı haberleri çıkan Karim Benzema'nın, Al-Ittihad'da kalacağı söylendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Karim Benzema'dan flaş, Suudi Arabistan kararı
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30 Ocak 2024 22:26
Suudi Arabistan'da mental olarak yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ayrılmak isteyen Karim Benzema flaş bir karar aldı.

TAKIMDA KALACAK

The Athletic'de yer alan habere göre Avrupa'dan birçok talibi olan Karim Benzema sürpriz bir kararla Al-Ittihad'da kalma kararı aldı.

Adı sık sık Chelsea ve eski takımı olan Lyon ile anılsa da iki takım da Benzema'nın maaşını karşılayamacağından dolayı vazgeçmişti.

Avrupa'dan istediği teklifi bulamayan Karim Benzema'da, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 20 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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