İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Valladolid karşı karşıya geldi. Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 6-0'lık skorla kazandı.



Real Madrid, 22. dakikada Rodrygo ile öne geçti. Karim Benzema, sonra sazı eline aldı ve 7 dakikada hat-trick yaptı. Fransız yıldız 29, 32 ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarının skorunu belirledi.



Marco Asensio 73, Lucas Vazquez ise 90. dakikada attığı gollerle maçın skorunu tayin etti.



Son 5 maçta 2. galibiyetini elde eden Real Madrid, puanını 59'a yükseltti ve lider Barcelona'yı 12 puan geriden takibini sürdürdü. Valladolid'in galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı ve 28 puanda kaldı.



Real Madrid, gelecek hafta Villarreal'i ağırlayacak. Valladolid, sahasında Mallorca'yı konuk edecek.





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