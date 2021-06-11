Karim Benzema: 'Cristiano bir canavar'

Fransa - Portekiz maçında rakip olan Benzema ve Ronaldo takımlarına adına goller atmıştı ancak seviye bu denli yüksek olunca elbette atılan goller de, alınan skorlar da tatmin edici olmuyor.



RONALDO BİR CANAVAR



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karim Benzema, "Cristiano Ronaldo ile aynı sahanın içerisinde rakip olmak gerçekten endişe verici bir durum. Uzun yıllar beraber aynı takım için mücadele verdik ve Cristiano'ya karşı oynamanın ne demek olduğunu tam olarak bilmiyorum. O gerçekten bir takım için çok önemli ve herkes için rol model olabilecek bir futbolcu" dedi.



RONALDO'YA ÖNLEM ALAMAZSINIZ



Cristiano Ronaldo'nun performansını da değerlendiren Benzema, "Herkes Cristiano'nun yaşından bahsediyor ancak o tam bir canavar. Sahada yaptıkları ortada, herkesten daha fazla mücadele etmeye çalışıyor ve bunu yapıyor. 35 yaşındaysanız ve hala size karşı bir önlem alınamıyorsa bu sizin hala çok güçlü bir şekilde hayatta olduğunuzu gösterir" şeklinde konuştu.



