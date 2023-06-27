Haber Tarihi: 27 Haziran 2023 14:56 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 14:56

Kargolar bayramda açık mı, çalışıyor mu 2023? PTT kargo bayramda açık mı?

Kargolar bayramda açık mı, çalışıyor mu 2023? PTT kargo bayramda açık mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? Sorusu gündeme geldi. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları gibi pek çok sektörün hizmet vermediği biliniyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda PTT ve kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte PTT ve kargoların durumu

Kargolar bayramda açık mı, çalışıyor mu 2023? PTT kargo bayramda açık mı?
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Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu 2023? 26 Haziran pazartesi kargolar açık mı? Milyonlarca vatandaş kargoların ve PTT'nin arefe günü çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan, arefe günü ise 20 Nisan tarihine denk gelecek. Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Peki, Kargolar ve PTT bayramda çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü PTT ve kargoların durumu...
BAYRAMDA KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Ülkemizde faaliyet gösteren kargo firmaları, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.

27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Kargo şirketlerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.

Kargo şubeleri; 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün vatandaşlara hizmet verecek.

26-27 HAZİRAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün açık olacak.


KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramında bankalar açık olacak. 

26-27 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

26-27 Haziran resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları ise 26 Haziran Pazartesi tam gün, 27 Haziran Salı günü yarım gün (arife olduğu için) çalışacaklar. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili 27 Haziran Salı öğlen başlayacak, 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak; toplamda 5.5 gün tatil yapacaklar.

26-27 HAZİRAN HASTANE, KARGO FİRMALARI VE BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.

Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları 26-27 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacaklar ve bu kesim için tatil 9 gün olacak.

Kurban Bayramı boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

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