Kargo cumartesi çalışıyor mu, kargo cumartesi dağıtım yapıyor mu?

Kargo cumartesi günü çalışıyor mu? bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Sebebi ise hafta için açık olan kargo şirketlerinin cumartesi çalışıyor mu? kargo cumartesi dağıtım yapıyor mu? diye cevabının aranması. Cumartesi günü hangi kargo şirketlerinin açık olduğu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Aras kargo cumartesi açık mı? Yurtiçi Kargo cumartesi açık mı? Sürat kargo cumartesi açık mı? PTT Kargo cumartesi açık mı? UPS cumartesi açık mı?

06 Haziran 2020 03:18
Kargo cumartesi çalışıyor mu, kargo cumartesi dağıtım yapıyor mu?
KArgo cumartesi açık mı diye bir çok arama yapılıyor ve Türkiye'de yaşayan bir çok vatandaş bu soruyu araştırıyor. Gönderi alıp vermek için kargo şirketlerine gitmek durumunda olanlar cumartesi günü kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını ve dağıtım yapıp yapmadığını merak ediyor. Kargo şirketleri özel şirketler oldukları için her birinin kendisine göre mesai saatleri bulunmaktadır. Peki, hangi kargo şirketi Cumartesi günü saat kaça kadar açık? İşte detaylar…
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Sürat Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:30'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir. Sürat Kargo Doğu illerimizde hafta içi 08.30 dan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam ederken, Cumartesi günleri yine 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermektedir.

Sürat Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.



YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yurtiçi Kargo 09:00/18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo'nun 13:00-17:00 saatleri arasında gönderi ve teslimatı yalnızca şubelerinde yapılmaktadır. Yurtiçi Kargo pazar günleri hizmet vermemektedir.

Yurtiçi Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

UPS Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden UPS kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.



PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

PTT Kargo dağıtım saatleri, PTT'nin çalışma saatleriyle aynı olacak şekilde ayarlanmıştır. Buna göre PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. PTT Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve öğlen 12:30'a kadar devam eder. 12:30'da öğle molası veren PTT Kargo öğleden sonra saat 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar mesaiye devam eder.

PTT Kargo cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. PTT Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Aras Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Aras Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.



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