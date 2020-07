Kareem'in asıl hayali Lakers değil, Knicks'miş!

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar'ın, fikrini değiştirene kadar, aslen Los Angeles Lakers yerine New York Knicks'e katılmak istediği ortaya çıktı.



Kariyerinde altı kez MVP, 19 kez All-Star, altı kez NBA Şampiyonu ve tüm zamanların en çok sayı kaydeden oyuncusu olan Kareem, yalnızca tarihin en büyük Lakers oyuncularından değil, en büyük basketbolculardan da biri.



"essentiallysports"tan Aaron Matthew'in yazdığı bir makaleye göre, Kareem, kariyeri boyunca bir noktada Knicks ile anlaşmayı düşünüyormuş:



"New York Knicks yıllardır dalga geçilen bir konumda. İster kötü takaslar, ister çılgınca draft kararları olsun, tercihlerinin çoğunluğu geri tepti ve yüzlerinde patladı. Bu kötü tercihler, Knicks'in bir Hall of Fame oyuncusu olan Kareem Abdul-Jabbar'ı pas geçtiği 1970'li yıllara kadar dayanıyor.



Milwaukee Bucks ile altı sezon geçirdikten sonra Kareem, yeni bir mera arama zamanının geldiğine karar vermişti. Bir Knicks hayranıydı ve hatta orayı evi olarak bile adlandırmıştı. Onlar için oynama arzusunu ifade etmesine rağmen, Knicks'in umurunda olmamıştı. Bucks'la geçirdiği süre boyunca Kareem, MVP ödülünü üç kez kazanmıştı ve ortalama 30 sayı, 15 ribaund ve 3 bloktan fazlasını ortaya koyuyordu. Üstelik Knicks'in efsanevi pivotu Willis Reed, 1974'te birçok sakatlıktan sonra, henüz 31 yaşında emekli olmuştu."



KAREEM, 1975'TE NE DEMİŞTİ?



1975 yılında, Lakers'a takas olduktan sonra düzenlenen bir basın toplantısında, Kareem şunları söylemişti:



"New York'a gidip orada oynamak istiyordum. Basketbol oynamaya başladığımdan beri, bu benim için bir hayaldi: Knickerbockers için oynamak. Ancak işlerin ilerleyiş şekliyle, Lakers beni buraya getirmeyle çok ilgiliydi ve samimi bir şekilde, kararlı bir çaba gösterdiler. Beni evimde hissettirmeye çalıştılar ve New York için durum böyle olmadı. Bu yüzden sizi gerçekten istemeyen insanların etrafında dolaşmanın akıllıca olduğunu zannetmiyorum."



Knicks'in henüz yakın geçmişinde bile, bir yaz döneminde iki süperstarı (Kevin Durant, Kyrie Irving) elinden kaçırdığı düşünüldüğünde, bu durumun genetik bir kalıtım olup olmadığı merak konusu.