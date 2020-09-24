Kareem'e göre, Giannis bir "spor kahramanı"

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun bir "spor kahramanı" olmak için izlediği yol hakkında bir yazı kaleme aldı.



Giannis, TIME dergisinin 2020'nin en etkili 100 kişisinden biri seçilmesi konusunda gurur duyduğunu belirttiği bir yazı yazdı.



Kendisi de Bucks tarihinin en iyi oyuncularından biri olan ve ayrıca bir sivil haklar ikonu olan Abdul-Jabbar, Antetokounmpo'nun TIME dergisi için bir "spor kahramanı" olmak için izlediği yol hakkında şu ifadeleri kullandı:



"İkinci kez üst üste NBA MVP'si ödülünü kazanan Giannis Antetokounmpo, tüm bunlara ve daha fazlasına sahip. Onu oynarken izlemek sadece ne olduğunu değil, aynı zamanda mümkün olan şeyleri de görmektir. Bir taraftarın, böyle bir insanın sahada yürüdüğünü gördüğünde kalbini canlandıran bazı mistik nitelikler vardır. Gerçek bir spor kahramanı, büyüklüğe tanık olma beklentimizle bizi şakır şakır titretir ve tüylerimizi diken diken eder.



Giannis'in sahip olduğu NBA rekorlarını, gelecek nesillerin erişiminin ötesinde bir şekilde daha da genişleteceğinden hiç şüphem yok, ki zaten tüm istatistikleri bir araya getiren Oyuncu Verimliliği Puanı bazında, NBA tarihinin tek sezondaki en yüksek seviyesine sahipti. Ancak bir spor kahramanı, rekorlardan daha fazlasıdır. Giannis, inandığı şey için ayağa kalkarak bir örnek teşkil ediyor. Milwaukee Bucks'ı playofflara götürdükten sonra, kendisi ve ekibi, Jacob Blake'in kendi memleketinde polis tarafından vurulmasını, maça çıkmayarak protesto etmişti ve bu da NBA'de bir grev ve erteleme dalgasına yol açmıştı."



Giannis, bu sezon üst üste ikinci MVP ödülünü kazanmıştı. Ayrıca, aynı sezonda MVP ve Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan NBA tarihindeki sadece üçüncü oyuncu olmuştu.



