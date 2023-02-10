NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, "GOAT" tartışmaları hakkında düşüncelerini aktardı.



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisini geride bıraktığı Çarşamba gününe kadar NBA'de tüm zamanların en skorer ismi olan Kareem, genellikle Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve James'in üzerinde dönen GOAT (Tüm zamanların en büyüğü) tartışmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.



Kareem, oyunun farklı dönemleri ve yıllar içinde önemli kural değişiklikleri olduğundan ötürü tüm zamanların en iyi oyuncusunun kim olduğunu belirlemenin zor olduğunu açıklarken, LeBron'un bu dönemin en büyük oyuncusu olduğunu da sözlerine ekledi:



"Bence tüm zamanların en iyisini, yani GOAT'un kim olduğunu belirlemek gerçekten zor. Yani mesela, Sweetwater Clifton'ı kaç kişi izlemiştir? Ben izlemedim. Çoğumuz da izlememişizdir ama kendisi harikaydı. Ve bu, 24 saniyelik hücum saatinin olmadığı 1950'li yılların başlarındaydı.



Hücum saatinin eklenmesi ve son olarak üç sayılık atışla birlikte, oyunun farklı dönemleri oldu. LeBron, şüphesiz döneminin en büyük oyuncusu. Belki de o dönem, Shaquille (O'Neal) ve Michael Jordan'ın döneminin hemen arkasındadır.



Bir yanda oyunu domine eden adamlar varken, öte yanda da herkesin hayallerini süsleyen adamlar vardı. Bence Michael Jordan onlardan biriydi. Herkes onun gibi olmak, onun yaptıklarını yapmak istiyordu."





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