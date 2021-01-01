Kareem'e göre, Giannis ile teke tek oynasaydı sonuç ne olurdu?

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, kendisinin en iyi dönemi ile Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo arasında oynanacak bir teke tek karşılaşmasını kimin kazanacağı üzerine konuştu.



Giannis'in Bucks ekibiyle bulunduğu müthiş playoff maratonu ile, birçok kişi Bucks yıldızını takımın efsaneleriyle, özellikle de Abdul-Jabbar ile karşılaştırmaya başladı.



Kareem, Giannis ve kendisinin, en iyi dönemlerinde karşı karşıya gelmesi durumunda ne olabileceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Hiçbir fikrim yok. Giannis'ten biraz daha uzunum, belki bu yardımcı olabilir. Gerekli tüm becerileri öğrenebilseydim, ilginç bir eşleşme olurdu."



"Greek Freak" Bucks ekibini, 1971'de Abdul-Jabbar ve Oscar Robertson'ın önderliğinde kazandığı şampiyonluktan 50 yıl sonra, aynı başarıya ulaştırmaya tek galibiyet uzaklıkta.



