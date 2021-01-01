Kareem'den LeBron'a eleştiri: "G.O.A.T.'lar dans etmez!"

Los Angeles Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James'i 'çocuksu' dansı nedeniyle eleştirdi.



Lakers'ın Indiana Pacers'a karşı geçtiğimiz haftalarda aldığı galibiyette, James 39 sayı atmış ve uzatma periyodunun bitmesine bir dakika civarı kala kritik bir üçlük isabeti bulmuştu.



Bu büyük şut sonrası kendini iyi hissettiği görülen James, sevincini 2000'lerde eski NBA guardı Sam Cassell tarafından popüler hale getirilen meşhur 'Big balls' dansı ile göstermişti.



Lakers efsanesi Abdul-Jabbar, SubStack sayfasında yayınlanan bir videoda bu hareketi eleştirerek, James'in dansını 'çocukça' ve 'saygısızca' olarak nitelendirdi:



"Bana göre kazanmak yeterli. Neden aptalca ve çocukça bir dans yapıp sahadaki diğer takıma saygısızlık etmen gerekiyor? Hiçbir mantığı yok. GOAT'lar dans etmez."



James, bu dansı nedeniyle NBA'den 15 bin dolar para cezası almıştı.



