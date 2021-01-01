Kareem'den LeBron'a aşı eleştirisi: "Bu kez hatalısın!"

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i, KOVID-19 aşısı konusundaki tutumu nedeniyle eleştirdi.



LeBron, KOVID-19 aşısı hakkında konuşurken kendisinin ve ailesinin aşılandığını doğrulamış, ancak aynı zamanda insanların kendi seçimlerini yapmanın önemini vurgulayarak, başkalarına bu konuda "karışamayacağını" açıklamıştı.



Kareem.Substack.com'da yazdığı bir makalede Abdul-Jabbar, LeBron'un geçtiğimiz ay değindiği bu noktalardan bahsederek, toplumu koruma sorumluluğunu üstlenmediği için yıldız oyuncuyu eleştirdi:



"Hem gelmiş geçmiş en büyük basketbolculardan biri, hem de sosyal adaletsizliğe karşı çıkan bir insan olan LeBron James'in büyük bir hayranıyım. Geçmişte kendisi için birçok kez övgülerde bulundum ve şüphesiz gelecekte de bulunacağım. Ona hayranım ve büyük sevgi besliyorum.



Ama bu sefer LeBron tamamen hatalı ve onun hatalı olması, özellikle siyahi topluluk için ölümcül olabilir."



"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLAR GİBİ"



Kareem, aşının zorunlu kılınmasını alkollü araç kullanmaya karşı olan yasalara benzeterek, hükümetin hayat kurtarmak adına bunu emsal alması gerektiğine işaret etti:



"Ülke ayrıca alkollü araç kullanmaya özgürlüğüne karşı da 'sıkı baskı' uyguluyor. Bunu uygulamamızın sebebi, alkollü araç kullanmanın her yıl 11.000 Amerikalının ölümüne sebebiyet vermesinin yanı sıra, bize 44 milyar dolardan fazlaya mal olması.



Aşı karşıtları ve onlara saygı duymamız gerektiğini söyleyenler, alkollüylen araba kullanabileceklerine ikna olanlar gibiler. Kaza yapmadan eve dönerlerse, haklı olduklarını düşünürler. Ama değiller. İşte bu yüzden KOVID ölümlerinin %97'si aşılanmamış olanlar arasından çıkıyor."



"YA SIRAYA GİRERSİNİZ..."



Son olarak Kareem, bir lider ve rol modeli olarak LeBron'un başkalarına örnek olma ve doğru olanı yapma sorumluluğuna dikkat çekti:



"Günümüzün ünlüleri ve sporcuları, birer kasaba liderleri gibiler. Ya komşunun evini kurtarmak için sıraya girersiniz ya da onlara karşı bir borcunuz olmadığı için, kenarda durup yanmasını seyredersiniz."



