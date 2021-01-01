Kareem bu sefer Wiggins'i eleştirdi!: "O parasını düşünürken, siyahiler ölüyor..."

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'i, KOVID-19 aşısıyla ilgili açıklamalarından dolayı ağır bir şekilde eleştirdi.



Wiggins aşı yaptırmakta başta tereddüt etmiş olsa da, sonunda aşı olarak yeni sezon başladığında Warriors için oynayabilecek duruma gelmişti.



Ancak Wiggins, ani fikir değişikliğinin nedeninin ligden atılmamak olduğunu belirterek, NBA kariyeri boyunca mümkün olduğunca çok para kazanmak istediğini açıkça söylemişti.



Kareem, Substack bülteninde Wiggins'i bu ifadeleri nedeniyle şu şekilde eleştirdi:



"Serveti konusunda endişe duymakta haksız değil, ABD, tarihsel olarak siyahi ailelerin, beyaz insanların sahip olduğu bazı avantajları kendilerine sağlamak için diğer nesillere aktarabilecekleri servetlerini biriktirmelerini zorlaştırmış durumda.



Wiggins'in hatalı olduğu kısım, ailesinin yıllık yaklaşık 29.54 milyon dolarlık maaşı ile pek tehlikede olmayan servetine öncelik vermesidir. Bu bahane pek tutmaz. Özellikle kendisi ve ailesi için parayı, kendisi kadar şanslı olmayan diğer ailelerin sağlığı ve yaşamları yerine açıkça tercih ediyorsa..."



"HANGİ HAK İÇİN SAVAŞIYOR?"



Abdul-Jabbar, ifadelerine şu şekilde devam etti:



"Daha önce de sorduğum gibi, kendisi hangi hak için savaşıyor acaba? Vücudunuzla istediğinizi yapma hakkı hemen hemen hiçbir medeni toplumda yoktur, çünkü pervasız ve sorumsuz davrananların, başkalarına zarar verebileceğinin bilincindeyiz. Ölümcül bir virüs o vücudu yüz binlerce insanı öldürebilecek bir veba dağıtım sistemine dönüştürüyorsa, vücudunuzla istediğinizi yapamazsınız.



Bugün, Andrew Wiggins nesiller boyu servetini kazanırken, 2.036 kişi KOVID-19'dan öldü ve 71.905 yeni vaka doğrulandı. Bu ölümlerin ve yeni vakaların yüzde 97'si ise aşısızdı. Yarın ve ertesi gün ise daha fazlası ölecek ve başkaları da uzun vadeli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacak. Bunu önlemeye yardım edebilirdi. Fakat etmemeyi seçti."



