KARDEŞLERİM yeni bölüm HD izle ATV son bölüm

Kardeşlerim 37. bölüm izle ATV yeni bölüm olarak yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 37. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. 37. bölüm Kardeşlerim ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

29 Ocak 2022 11:29
KARDEŞLERİM yeni bölüm HD izle ATV son bölüm
Kardeşlerim 37. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Çarşamba ATV 37. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 37. bölüm 29 Ocak Cumartesi yayınlanıyor.
KARDEŞLERİM 37. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



KARDEŞLERİM 37. BÖLÜM ÖZET

Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı yayınlandı: İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Kardeşlerim son bölümünün özeti: Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.

İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)




KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 37. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 29 Ocak Çarşamba yeni bölüm olarak 37. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA



Kardeşlerim 36. bölümü Cumartesi 22 Ocak Cumartesi ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan tabletli takip Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan tabletli takip
Maske Kimsin Sen Unicorn kim, Maske yarışması Unicorn kim oldu? Gündem Maske Kimsin Sen Unicorn kim, Maske yarışması Unicorn kim oldu?
FOX TV HD Maske yarışması izle yeni bölüm Genel Haber FOX TV HD Maske yarışması izle yeni bölüm
Beşiktaş, 10 yıl sonra kışı pas geçiyor Beşiktaş Beşiktaş, 10 yıl sonra kışı pas geçiyor
Büyük iddia: 'Uğurcan Çakır sezon sonu Avrupa'da' Trabzonspor Büyük iddia: "Uğurcan Çakır sezon sonu Avrupa'da"
Maske Kimsin Sen 29 Ocak Cumartesi yeni bölüm izle Gündem Maske Kimsin Sen 29 Ocak Cumartesi yeni bölüm izle
Maske Kimsin sen 7. bölüm full izle (GEYİK, KARGA, TAVUSKUŞU KİM?) Gündem Maske Kimsin sen 7. bölüm full izle (GEYİK, KARGA, TAVUSKUŞU KİM?)
Maske Kimsin Sen 7. bölüm izle FOX TV yeni bölüm Gündem Maske Kimsin Sen 7. bölüm izle FOX TV yeni bölüm
MASKE KİMSİN SEN ASLAN KİM, Maske FOX TV Aslan hangi ünlü? Gündem MASKE KİMSİN SEN ASLAN KİM, Maske FOX TV Aslan hangi ünlü?
Daha fazla göster
1 28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
2 27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
3 Koronavirüs vaka sayısı artıyor!
4 Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun testi pozitif
5 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçına Kovid-19 engeli
6 Süper Lig maçı öncesi taraftarlara aşı
7 Kastamonu Belediyespor'un EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi
8 Kovid-19, Avustralya Açık'a ilgiyi düşürdü
9 12 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
10 Fenerbahçe Safiport'un maçına koronavirüs engeli
yukarı ok