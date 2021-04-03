Kardeşlerim izle yeni bölüm (7. BÖLÜM) tek parça

Kardeşlerim ATV 3 Nisan yeni bölüm ekranlara geliyor ve 7. bölüm yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 7. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. Yedinci bölümünde ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

03 Nisan 2021 10:21
Kardeşlerim izle yeni bölüm (7. BÖLÜM) tek parça
Kardeşlerim 7. bölüm izle tek parça ATV Cumartesi günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Cumartesi ATV 7. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 7. bölüm yayınlanıyor. 
Kardeşlerim 7. bölümü Cumartesi 3 Nisan 2021'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KARDEŞLERİM 7. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

KARDEŞLERİM 7. BÖLÜM ÖZET

Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır. Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır. Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider. Ömer duruma tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.




KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 3 Nisan Cumartesi yeni bölüm olarak 7. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz. Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer. Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.

OYUNCULAR KARDEŞLERİM SORU CEVAP






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