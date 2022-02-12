Kardeşlerim izle 39. bölüm tek parça, Kardeşlerim 39 bölüm izle (12 ŞUBAT CUMARTESİ)

Kardeşlerim 39. bölüm izle ATV yeni bölüm olarak yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 39. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. 39. bölüm Kardeşlerim ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

12 Şubat 2022 12:19
Kardeşlerim izle 39. bölüm tek parça, Kardeşlerim 39 bölüm izle (12 ŞUBAT CUMARTESİ)
Kardeşlerim 39. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Çarşamba ATV 39. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 39. bölüm 12 Şubat Cumartesi yayınlanıyor.
KARDEŞLERİM 39. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



KARDEŞLERİM 39. BÖLÜM ÖZET

Kardeşlerim 39. bölüm fragmanı yayınlandı: Çocukların gündemi, Ataman Koleji'nde yapılacak olan okul temsilcisi seçimidir. Seçimi kazanmak konusunda kararlı olan Doruk, Asiye'yle sürpriz bir iddiaya girerken; adayların cephesi, seçimi kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan, tefeciye olan borcunu nasıl ödeyeceğinin çaresizliği içindeyken; Emirlerin okula gelişi, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Şengül'ün geçmişte yaşanan birtakım olayları yeniden hatırlaması ise, herkes için büyük bir şok olur.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Kardeşlerim son bölümünün özeti: Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.

İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)
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KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 39. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 12 Şubat Cumartesi yeni bölüm olarak 39. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA



Kardeşlerim 39. bölümü Cumartesi 12 Şubat Cumartesi ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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