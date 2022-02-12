Kardeşlerim izle 39. bölüm tek parça, Kardeşlerim 39 bölüm izle (12 ŞUBAT CUMARTESİ)

KARDEŞLERİM 39. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



Kardeşlerim 39. bölüm fragmanı yayınlandı: Çocukların gündemi, Ataman Koleji'nde yapılacak olan okul temsilcisi seçimidir. Seçimi kazanmak konusunda kararlı olan Doruk, Asiye'yle sürpriz bir iddiaya girerken; adayların cephesi, seçimi kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan, tefeciye olan borcunu nasıl ödeyeceğinin çaresizliği içindeyken; Emirlerin okula gelişi, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Şengül'ün geçmişte yaşanan birtakım olayları yeniden hatırlaması ise, herkes için büyük bir şok olur.

Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kardeşlerim 39. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Çarşamba ATV 39. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 39. bölüm 12 Şubat Cumartesi yayınlanıyor.Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 12 Şubat Cumartesi yeni bölüm olarak 39. bölüm ekranlara gelecek.Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.